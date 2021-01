Lux Express vähendab ajutiselt väljumiste arvu

Kõik Lux Expressi tavapärased linnadevahelised bussiliinid jäävad endiselt töösse, kuid aprilli lõpuni peatatakse ajutiselt need väljumised, mille täituvus on kõige madalam. Ajutiselt võetakse liinilt maha ligi 20 protsenti siseriiklikest väljumistest, mis tähendab, et Lux Expressi sihtkohtade vahel jääb ka edaspidi käiku enamik igapäevaseid bussiühendusi.

«Oleme liinivõrgu kärpimist püüdnud võimalikult pikalt edasi lükata, et tagada vaatamata madalale nõudlusele meie reisijatele harjumuspärased sõiduvõimalused ning stabiilne töö meie bussijuhtidele,» selgitas mahukärbete põhjuseid Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos. «Samuti võtsime viiruse leviku takistamiseks väga varakult kasutusele erinevad meetmed, et tagada meie reisijatele ohutu reisikogemus. Tänaseks on mullusega võrreldes sõitjate arv juba üle 50 protsendi langenud, mistõttu on teenindavate väljumiste arvu mõningane korrigeerimine vastavalt sõidunõudluse muutumisele möödapääsmatu.»