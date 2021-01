Nõo Lihatööstuse müügi- ja turundusspetsialist Arthur Taavet kinnitas, et pealmine, tarbijale nähtav etikett vastas pakendis olevale tootele, seega olid pakendis ka Fitlapi kanalihast verivorstid.

«Joosepi verivorstide etikett sattus õige etiketi alla seetõttu, et pakkemasin lasi viimastele masinas olnud Fitlapi verivorstidele juba uue, Joosepi verivorstide sildi. Masinaoperaator märkas seda, kuid selle asemel, et toode tagasi kutsuda, kleepis sellele õige etiketi,» selgitas Taavet. Ta lisas, et tegemist oli jõuluperioodi intiivse tootmistempo tõttu tekkinud inimliku eksitusega.