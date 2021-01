Pank hoiatab taas petukõnede eest

«Meie kliendid on meid teavitanud, et nad on saanud kõnesid, kus helistaja väidab, et on panga esindaja ja pakub võimalust väljuda teisest pensionisambast soodustingimustel ning palub selle toimingu tegemiseks valmis panna Smart-ID koodid. Tegemist on petukõnega, kus tegelikkuses soovib helistaja saada ligipääsu ohvri internetipangale», ütles Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets.