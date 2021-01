Kuidas aasta alguses endale seatud rahalistest eesmärkidest kinni pidada?

1. Enne säästud ja siis kulutused

Tihti jõuab hoiustele ainult kuu lõpuks kontole alles jäänud raha. Suuremate summade kogumiseks on aga liikmete sõnul äärmiselt oluline palgast esmalt kõrvale panna just säästud. Kui säästud kohe palgapäeval kõrvale panna, on ka lihtsam ülejäänud rahaga jääda kindla eelarve piiresse.

2. Tee hoius raskesti kättesaadavaks

Kogumist võib takistada hoiusest aeg-ajalt raha näpistamine. «Ma ei võtnud teadlikult pangakaarti ega digitaalset ligipääsu oma hoiusele. Lähim kontor asub umbes 50 kilomeetri kaugusel ning seega esimese emotsiooni najal sealt raha välja võtma ei lähe,» jagab üks liige nõu. Mida raskesti kättesaadavamaks hoius teha, seda rohkem on aega kaaluda, kas raha on tõesti väärt välja võtmist.

3. Planeeri oma toidukorrad

Rahatarkuse grupi liikmed märgivad, et suurim kokkuhoid tuleb tavaliselt just toidu arvelt. Koostades iganädalase menüü ning poenimekirja, on võimalik toidukorvilt kokku hoida ning vähendada poes emotsiooniajendil tehtud oste.

4. Kindel eesmärk