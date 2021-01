Lennujaam lühendas tasuta parkimise aega

«Lähedast inimest lennukile viies aitad ikka kohvrit kanda ning enne lennule minekut tahad paar sõna vahetada. Rääkimata sellest, et lennult saabujale vastu minnes ei oska aga koroonatesti nõude tõttu iialgi täpselt aega planeerida,» rääkis Postimehele hinnatõusust teada andnud lugeja. «See on kummastav, arvestades, et lennukeid liigub varasemast vähem ning parkimiskohtade vähesuse üle ei saa samuti kurta,» tõdes lugeja. «Praeguse koroonapandeemia ajal eelistatakse ikka enda transporti, sest see on kõige turvalisem. Kas lennujaam on leidnud sellest tuluallika,» avaldas lugeja imestust.