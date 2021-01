Prisma langetab püsivalt osa toidukaupade hinda

Viimasest Prisma Peremarketi tellitud uuringust tuleb välja, et enamiku Eesti inimeste arvates on toiduhinnad liiga kallid – hindu peavad kõrgeks 51 ptotsenti ning liiga kõrgeks 19 protsenti vastanutest. Uuringus küsitletud leidsid, et Eesti toiduhinnad ei ole proportsionaalsed palgatasemega ning on liiga kõrged, võrreldes teiste riikide hindadega. Samuti märkisid osalejad, et nende sissetulekust kulub liiga suur osakaal toidule ning tervislik ja värske toit on ülemäära kallis. Tulemused näitavad, et toiduhinnad teevad inimesed murelikuks. Uuringu kohaselt kulub ligi veerandil inimestest toidule pool või isegi rohkem sissetulekust.