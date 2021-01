Apteeker soovitab: millised ravimid võiks igal inimesel kodus olemas olla?

Koduapteeki on soovitatav varuda tooteid, mis aitavad ootamatu haigestumise, kõhuprobleemide või kergemate traumade korral.

Koduapteeki tasuks varuda ootamatu hagestumise jaoks just neid kurgutablette, köhasiirupit või ninaspreid, mis tavapäraselt kasutuses on. Kui peres kasutatakse ka retseptiravimeid, võiks kodus olemas olla nende varu vähemalt paariks nädalaks, et ootamatu haigestumise korral nendest puudus ei tekiks.