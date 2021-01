Koroona-aasta paiskas kiirtoiduturu esikolmiku segi

Konkurentsitihedas kiirtoidu sektoris on palju tegijaid, kuid esikolmik on seni aastaid püsinud muutumatuna. Kõige suurema tuntusega kiirtoidubrändideks on juba mitmendat aastat järjest Hesburger ja McDonalds, uute turuletulijatena lisandusid nimekirja KFC ja Burger King. Möödunud aastal kolmandat kohta jaganud Subway langes viiendaks.