Ülemiste ja Lõunakeskuse Rimis saab nüüd osta pakendivabu hügieenitarbeid

Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats ütles, et Eesti on küll võrreldes teiste Euroopa riikidega väike jäätmete tekitaja, kuid olemjäätmete hulk kasvab siiski aasta-aastalt – samuti on kehvad lood pakendijäätmete ringlusse võtmisega, mis jääb Euroopa keskmisele alla.