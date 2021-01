Tollideklaratsioonita saadetised enam Euroopast välja ei liigu

«Postkontorites teavad klienditeenindajad saadetisi vastu võttes jälgida, et saadetisel oleks vajalik info, ning saavad vajadusel ka kliendilt seda juurde küsida. Kirjakasti puhul ei saa seda paraku teha,» selgitas Mägi ja lisas, et nendeni jõuab mõnikümmend kuni sada saadetist kuus, millel puuduvad vajalikud andmed.

Kindlaim garantii, et saadetis on korrektselt vormistatud ning kõik vajalikud andmed lisatud, on see üle anda postkontoris, soovitab Mägi.