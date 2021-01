Tallinnas avati iseteeninduslik autodiagnostika terminal

Autod muutuvad iga-aastaga keskkonnasõbralikumaks, aga seejuures ka tehniliselt keerulisemaks. «Vanasti saadi auto remondiga ise hakkama või vähemasti leidus sõber, kes aitas vea üles leida, kuid 21. sajandi autod on täis keerukaid süsteeme, mis võivad mõne tehnilise vea tõttu lakata töötamast ning põhjustada seeläbi auto tehnilises seisukorras domino-efekti,» rääkis ScanHub Baltic OÜ juhatuse liige Joel Süldre.

Kasutusstatistika järgi on palju probleeme diiselmootoriga autodega. Eriti sagedased on probleemid tahmafiltriga, mis paljudel autodel ei tööta korrektselt või on ummistunud. «Seda võib põhjustada, eriti talvel, lühikeste sõitude tegemine. Auto mootor ei jõua soojeneda töötemperatuurini ning tahmafiltri põletustsükkel jääb lõpetamata,» selgitas ScanHub Baltic OÜ juhatuse liige Kevin Jõever.