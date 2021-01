Lumekoristuse tellimata jätmine läheb kalliks maksma

Pindi Kinnisvarahalduse heakorra ärisuuna juht Andrus Limbach ütles, et kui ühistu või majaomanik jätab sügisel lumetõrje kokkulepped pikendamata, sest «lund ju ei ole», siis võib ootamatu lumesaju korral tekkida olukord, kus kõik brigaadid on hõivatud, kuna eelisjärjekorras teenindatakse oma püsikliente. «Just nii tänavu juhtuski,» nentis ta.

«Kui leping on aegunud, siis suurema saju korral tuleb üksikutele vabadele brigaadidele maksta hingehinda, kehvemal juhul topelt või kolmekordselt ja ka see ei garanteeri, et samal päeval jõutakse lund lükkama,» kinnitas Limbach.