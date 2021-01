Halb üllatus: mees ostis auto, mis püsis koos montaaživahu najal

Juhtumi materjalidest ilmneb, et klient ostis 2020. aasta oktoobris 1099 euro eest firmalt Autoeost OÜ sõiduauto Peugeot 307. Ent sõiduki omandamise järel selgus, et sellega pole võimalik tehnoülevaatust läbida, kuna auto põhi on täiesti roostes ning seda on remonditud montaaživahu ja muude käepäraste vahenditega. Katki olid ka AdBlue paak ning selle kinnitus, samuti paagis olev andur.