Luminori internetipanga töö on häiritud

«Hetkel on tõrked meie internetipanga töös, mis on seotud eile öösel tehtud arendustega. Klientidel võib esineda tõrkeid internetipanka sisselogimisega või internetipanga sessiooni katkemisega. Vastav teade on lisatud ka meie kodulehele,» selgitas Luminori panga kommunikatsioonijuht Karel Hanni, kelle sõnul tegeletakse aktiivselt tõrke kõrvaldamisega. «Kahjuks ei ole hetkel teada, millal täpselt tõrge kõrvaldatud saab.»