Piimatööstusettevõte tahab eestlaste nõukogudeaegseid harjumusi muuta

«Kui me vaatame muud Euroopat, siis ei ole olemas sellist toodet nagu 2,5-protsendiline piim. Eesti jaoks on see harjumus vanast Nõukogude ajast. Rasva saab ju ka mujalt kätte, miks tarbida seda lisaks veel ka piimast,» põhjendas uue toote turule toomist Tere turundusjuht Katrin Tamm. Kõike muud vajalikku nagu vitamiine, valku, kaltsiumit ja muid mineraalaineid on 1,8-protsendilises piimas sama palju kui suurema rasvasisaldusega piimas.