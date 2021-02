Suusareisile koroonatingimustes: millised on Alpi piirkonna piirangud?

Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Tammaru annab põhjaliku ülevaate selle kohta, millised piirangud on kehtestanud Alpi piirkonna riigid.

Austria: nõlvad on avatud, kuid välisturistidele sisuliselt ligipääsmatud

Suusapiirkonnad on vaatamata karantiinireeglitele avatud, kuid välisturistidele kehtestatud ranged nõuded suusaturismi ei soosi. Nimelt peavad riiki sisenejad järgima 10-päevast karantiini. Kõik Austriasse saabujad peavad täitma ankeedi, kuhu tuleb märkida enda isikuandmed ja viimase kümne päeva ööbimised.

Praeguse seisuga on suusakuurortidesse minek ja seal suusatamine lubatud kuni 7. veebruarini. Siiski tuleb arvestada asjaoluga, et restoranid, hotellid, meelelahutusasutused ja kultuurirajatised on suletud. Seetõttu pole turistidel võimalik kuni veebruari lõpuni majutust leida, sest ka eramajutus turismi eesmärgil on keelatud.

Maskikandmine on kohustuslik suletud jaamades ja suusatõstukites, lisaks tuleb kinni pidada ka kahemeetrisest distantsinõudest.

Itaalia: suusakuurortide taasavamine planeeritud veebruari keskpaika

Kõik Lõuna-Tirooli suusakeskused on suletud, kuid plaanitakse taasavada kogu Itaalias 15. veebruaril. Itaalia valitsus astus aga just tagasi, mistõttu võivad reeglid väga lühikese etteteatamisajaga muutuda. Riiki sisenemiseks tuleb registreeruda kohalikus terviseametis, kus läheb vaja negatiivset proovivastust, mis on saadud vähem kui 48 tundi tagasi, vastasel juhul kehtib 14-päevane karantiinikohustus.

Väljaspool suusaradasid on võimalik matkata, kuna turistidel on lubatud riiki siseneda, kuid taoline alternatiiv on tohutult populaarne ja seetõttu ei pruugi matkavarustust kohapealt leida.

Saksamaa: suusatamine täielikult keelatud veebruari keskpaigani

Kuni 14. veebruarini on suusatamine mägedes Saksamaal täielikult keelatud. Seetõttu jäävad mägiraudteed ja suusatõstukid selle ajani suletuks.

Jaanuari lõpus tühistas Baieri halduskohus 15 km reegli, mis piiras kogu Saksamaal liikumise miinimumini. Siiski on Saksamaal karantiininõue riskipiirkondadest saabuvatele välisturistidele.

Prantsusmaa: tõstukite avamine tühistati

Prantsusmaale reisides peab arvestama kohustusliku koroonaviiruse testiga ja nädalapikkuse karantiiniga, mille lõpus tuleb teha kordustest. Prantsusmaal ei ole üleriigilist karantiini, kuid linnapiirkondades kehtib alates kella kuuest õhtune komandanditund.

Suusaturistidel lubatakse sõita Prantsuse Alpidesse, kuid 1. veebruariks välja kuulutatud liftide võimalik avamine on tühistatud. Prantsuse turismiminister pole aga uut kuupäeva välja kuulutanud, mis omakorda viitab sellele, et suusahooaeg on mitteametlikult maha kantud.