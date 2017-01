Neli kaupa, mida tasub jaanuaris soodsalt osta

BusinessInsider reastas neli olulisemat kaubaartiklit, millele tehakse aasta alguses tavaliselt suuri soodustusi. Kindlasti on neid osta oluliselt mõistlikum aasta alguses, mitte näiteks detsembris iseendale jõulukingiks.

Riided. Jaanuaris hinnatakse alla suur hulk talvekaupu, nende seas ka ohtralt nimekate brändide riideid, kuigi talv alles kestab. Seega on kasulikum näiteks jopeost teha aasta algul.

Trennitarbed. Kuna aasta alguses on suurem ka inimeste motivatsioon oma toitumise- ja treeningualaseid lubadusi täita, lähevad need tarvikud hästi kaubaks ning seetõttu on kasulik neid ka alla hinnata. Palju selliseid allahindlusi on lisaks kaubanduskeskustele ka veebipoodides, mõneti ka spordiklubides.

Elektroonika. Palju allahindlusi leidub ka jaanuaris telefonidele, arvutitele ja arvutitarvikutele, teleritele, köögitarvikutele. Nii mõnedki elektroonikapoed reklaamivad end praegu märksõnaga «Aasta ale». Seetõttu ei tasu kurvastada, kui sa jõuluks mõnd ihaldatud kinki ei saanud, vaid saad selle ka hiljem soodsalt endale soetada.

Jõuluehted. Kuna nende hooaeg on nüüd möödas, on tegelikult kõige õigem aeg neid osta. Poed panevad sageli jõuluajast üle jäänud kaunistused, kunstkuused jm suure soodushinnaga müüki, mistõttu säästad neilt ostudelt aasta alguses kindlasti rohkem kui lõpus.

