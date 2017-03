Coca-Cola esindaja: kasutame jookide magustamiseks erinevaid aineid

«Coca-Cola retseptuur on igas riigis sama, erinevus võib olla ainult joogi magustamiseks kasutatavas tooraines,» rääkis Coca-Cola Eesti avalike suhete juht Nele Normak. Eestis müüakse Poolas toodetud jooke ning siin müüdava Coca-Cola ja Sprite magustamiseks kasutatakse suhkrut.

«Coca-Cola toodete tootmisel ülemaailmselt on üks kindel prioriteet, meie joogid peavad olema sama kõrge kvaliteeditasemega kõikides riikides, sõltumata sellest kas jookide magustamiseks kasutatakse toorainena suhkruroogu, suhkrupeeti või maisi,» rääkis Normak. Ta lisas, et kõik Coca-Cola toodetes kasutatud magusained on kõrgekvaliteedilised ja vastavad firma poolt ettenähtud maitseootustele.

Normaku sõnul on magusained samas hea alternatiiv suhkrule, et vähendada toodete kalori- ja suhkrusisaldust.

Kuna Fanta ja Sprite konkureerivad väga kitsastes maitsekategooriates, siis on toote maitse firma jaoks Normaku sõnul oluline prioriteet. «Nii näiteks apelsinimaitselise Fanta arendamise ja turule toomise otsustavaks faktoriks oli maitse ja mahlasisaldus, mis on meie turul olevas apelsinimaitselises Fantas viis protsenti,» rääkis avalike suhete juht. Samas, mõnedes teistes riikides, nagu Itaalia ja Kreeka, võib mahlasisalduse minimaalne kogus erineda, kuna see on seadusega reglementeeritud.

Kõik koostisosad on detailselt kirjeldatud etiketil ning tarbija saab Normaku sõnul teha oma teadliku valiku.

«Teiste suurte brändide retseptuurid võivad riigiti erineda, sest see on mõjutatud tarbijate maitseeelistustest ja turu eripärast ning samuti peame kohandama oma tooted lähtuvalt kohalikust ja EL seadusandlusest,» ütles Coca-Cola esindaja.

Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas müüdav Coca-Cola tootevalik on villitud Poolas.

Ida-Euroopa riikide poliitikuid ärritab rahvusvaheliste korporatsioonide poliitika. Nimelt leiavad slovakid, tšehhid, poolakad ja ungarlased, et suured rahvusvahelised kontsernid diskrimineerivad neid, müües kehvema kvaliteediga kaupa kui Lääne-Euroopas. Poola ajaleht Gazeta Prawna nimetas seda toidurassismiks.

Nüüd soovivad Višegradi riigid (Slovakkia, Tšehhi, Poola ja Ungari) sundida euroliitu tegutsema, et tooted peaksid olema kõikjal sama koostisega. Tšehhi põllumajandusminister Marian Jurečka sõnul tunnevad inimesed end elavat Euroopa prügikastis. «Ei tohi olla esimese ja teise klassi Euroopa kodanikke,» kinnitas Slovakkia peaminister Robert Fico.