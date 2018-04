«See on täiesti vastuvõetamatu, et ametiühingud peavad seda lahingut asjaga mitteseotud olevate reisijate arvel,» märkis Lufthansa personaliosakonna juht Bettina Volkens.

Tallinna Lennujaama meediajuht Priit Koff kinnitas Postimehele, et streik puudutab ka Tallinna reisijaid. «Tallinna lennujaamas on tühistatud kokku neli lendu - kaks saabuvad ja kaks väljuvat,» sõnas Koff ja lisas, et tühistatud on 13:50 väljuma pidanud Frankfurdi lend ja 18:00 väljuma pidanud lend.