Galerii: biolisandiga kütus E10 jõudis tanklatesse

Näiteks on Peterburi mnt alguses asuvas tanklas E10 hind 1,429 eurot liitri kohta. Lähedal asuvas Circle K ja Nestle tanklas maksab 95-oktaanise bensiinliiter samuti 1,429 eurot.

Alexela juht Alan Vahti on varasemalt Postimehele öelnud, et biokütuse jõudmisel tanklatesse peaks kütuse liitrihind kahe sendi võrra suurenema. «Kui võtta puhas bensiin ja kõrvale 10-protsendilise etanoolisisaldusega bensiini hind, siis siin on ikkagi kaks senti liitri kohta hinnavahe,» rääkis ta.