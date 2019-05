Tootjad hakkasid ohtlikke turvatoole tagasi võtma

«Kuu aega tagasi kirjutasime, et Saksamaal on testimise tulemusel tunnistatud ohtlikuks laste turvatoolid, mis kandsin tüübikinnitusnumbrit 04301313. Turvatoole müüdi Eestis järgmiste nimede alt: Chipolino Viaggo, Lorelli Saturn, 4Baby Aygo ja Britton 2Way. Turuosalised on asunud ohtlikke turvatoole tarbijatelt tagasi võtma ja selleks tuleb pöörduda müüja poole. Brittoni turvatoolide puhul pöörduge otse OÜ Speli Baltic poole, kes on tagasinõudmise hõlbustamiseks teinud veebilehe https://spelitagastus.ee/