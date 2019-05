Poed veel sigarette müügilt korjama ei hakka

Prisma kommunikatsioonijuhi Piret Lankotsa sõnul on nende sortimendi analüüsis näha, et tarbijate harjumused muutuvad ja tervislike toodete osakaal sortimendis tõuseb. «Aga praegu pole me tubakatoodete müügilt eemaldamise osas ühtegi otsust vastu võtnud,» märkis ta ja lisas, et kuna esimesest juulist jõustuvad tubakaseaduse muutused, siis hakkavad kõik tubakatooted kaupluses saada olema vaid küsimise peale. «See kindlasti mõjutab müüke ja loodetavasti ka tarbijate harjumusi.»