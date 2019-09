Üllatav: droonirünnaku mõju kütuse hinnale suurim Tallinnas

Nädalavahetuse droonirünnak Saudi Araabias tõstis nafta hinda ning eksperdid ennustasid, et kui olukord ei rahune võib kütuse hind tõusta nädala jooksul kuni 4 senti. Üllatav on, et ennustus läks suures plaanis täppi just Eesti puhul, sest näiteks Lätis tõusid hinnad vähem ja Leedus sisuliselt ei tõusnudki.