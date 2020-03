Probleem: inimesed venitavad pakiautomaatidesse tellitud kaubale järeleminekuga

«Kehtivast eriolukorrast tingituna on postipakiautomaati tellitud kaupade osakaal märkimisväärselt tõusnud, ent pakkidel järel käimine osades pakiautomaatides märgatavalt aeglustunud,» märkis Itella Smartpost pressiteates. Ettevõte palus kõikidel klientidel oma pakile esimesel võimalusel järele minna, et ka ajakriitilised pakid jõuaksid tellijateni õigeaegselt. Itella pakiveo äriüksuse juht Rauno Parras sõnas, et hetkel tellitakse pakiautomaatidesse kaupa rohkem, kui jõulude ajal, mis on muidu aasta tipp.